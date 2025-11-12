Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi nello stabilimento Saras di Sarroch, dove un operaio è rimasto ferito durante il turno di lavoro. L’uomo ha riportato ustioni alla fronte e al collo dopo essere stato investito da una fiammata sprigionata da un forno.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio si trovava nelle vicinanze dell’impianto quando sarebbe stato improvvisamente colpito dal calore. I colleghi, accortisi dell’incidente, hanno immediatamente dato l’allarme e attivato il personale di pronto intervento interno alla raffineria, che ha prestato i primi soccorsi.

Sul posto è intervenuta poi un’ambulanza del 118, che ha trasferito il lavoratore all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice giallo. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.