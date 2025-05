Il Napoli è Campione d'Italia. Non riesce al Cagliari lo sgambetto auspicato da molti alla vigilia, troppo forte la voglia degli azzurri di vincere il secondo scudetto nel giro di tre anni. L'hanno decisa i due uomini simbolo di questa stagione per il Napoli, ovvero McTominay e Lukaku rispettivamente a fine primo tempo e inizio ripresa.

I rossoblù hanno provato a resistere, Sherri ha salvato la porta più volte ma anche lui alla fine è capitolato. È d'altronde Meret è stato spettatore non pagante del match, praticamente inoperoso. Da segnalare l'esordio di Ciocci, terzo portiere rossoblù nel finale.

Si chiude così la stagione del Cagliari, già salvo da una settimana, una stagione quasi sempre fuori dalle ultime tre della classifica, ma che lascia però una punta di amarezza per le tante occasioni sprecate e per il tanto agognato salto di qualità che ancora questa squadra non è matura per realizzare ancora.