Weekend speciale per Michel Ndary Adopo, che ha scelto Cagliari per il giorno più importante. Il centrocampista rossoblù si è sposato con Klàra Szczepańska con una cerimonia civile celebrata in Comune, alla presenza di amici e familiari.

Un momento condiviso anche con alcuni compagni di squadra. Tra i presenti il capitano del Cagliari Leonardo Pavoletti, che ha voluto essere accanto al compagno in una giornata così significativa.

Classe 2000, nato a Villeneuve-Saint-Georges in Francia da genitori ivoriani, Adopo è arrivato in Italia a soli 18 anni, iniziando il suo percorso con il Torino. Aggregato inizialmente alla Primavera, ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa di categoria, collezionando complessivamente 50 presenze, 2 reti e 7 assist. Il debutto in prima squadra arriva il 5 gennaio 2020 nella vittoria per 2-0 contro la Roma.

Nel gennaio 2021 il passaggio in prestito alla Viterbese gli permette di trovare continuità: in una stagione e mezzo scende in campo 53 volte, segnando 3 gol. Tornato al Torino, l’11 gennaio 2023 firma la sua prima rete in maglia granata, decisiva per il successo contro il Milan in Coppa Italia.

Nell’estate dello stesso anno il trasferimento all’Atalanta, dove debutta il 20 agosto servendo anche un assist nella vittoria per 2-0. Il 14 dicembre 2023 arriva l’esordio in Europa League, competizione poi vinta dai bergamaschi.

Centrocampista di grande struttura fisica, 187 centimetri, Adopo si distingue per la capacità di imporsi nei duelli e per la sua versatilità, potendo ricoprire più ruoli in mezzo al campo, abbinando forza, tecnica e inserimenti offensivi.