Inopinata e vergognosa sconfitta del Cagliari all'arena Garibaldi di Pisa contro l'ultima in classifica e per giunta in dieci uomini dal primo tempo: 3-1 il risultato finale (Moreo e doppietta di Caracciolo le reti per i toscani, Pavoletti per i rossoblù). Adesso la corsa salvezza si complica e dovrà arrivare presto la svolta rinviata troppe volte in queste ultime settimane per non finire nel baratro.

L'avvio di partita è tutto di marca nerazzurra con Moreo che dopo soli 9 minuti segna il rigore concesso dall'arbitro La Penna per un fallo di Sulemana su Calabresi: è il settimo gol subito dai rossoblù nei primi 15 minuti di gioco (a fronte di 0 gol segnati nello stesso arco di tempo). Il Cagliari risponde subito però con Obert che prende la traversa con un colpo di testa su assist di Palestra. La svolta positiva per i ragazzi di Pisacane arriva al 37' quando Durosinmi scalcia Mina e si prende il cartellino rosso lasciando i toscani in dieci; nonostante questo però i padroni di casa vanno vicinissimi al raddoppio nel finale di tempo con Hojholt ma Caprile è decisivo a respingere.

L'inizio ripresa diventa una sorta di incubo per il Cagliari che subisce la doppietta di Caracciolo, un difensore centrale, e va sotto quindi di 3 gol, nonostante la superiorità numerica. Al 67' il livornese Pavoletti, entrato all'intervallo, realizza il gol del momentaneo 3-1. È però solo un'illusione visto che non arriva nessun altro gol ma anzi arriva l'espulsione di Obert nel finale a chiudere definitivamente il match.

IL TABELLINO

Pisa - Cagliari 3-1 (1-0)

Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi (1' st Albiol), Caracciolo, Canestrelli; Leris (44' st Touré), Marin (16' pt Hojholt), Aebischer, Tramoni (27' Akinsanmiro), Angori; Moreo, Durosinmi. (1 Semper, 31 Lupichini, 2 Bozhinov, 9 Meister, 19 Iling-Junior, 26 Coppola, 35 Loyola, 36 Piccinini, 81 Stojilkovic). All.: Hiljemark.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Ze' Pedro (30' st Albaracin), Dossena, Mina (1' st Zappa), Obert; Adopo (1' st Pavoletti), Gaetano (18' st Mazzitelli), Sulemana; Palestra, Kilicsoy (18' st Trepy), Folorunsho. (12 Sherri, 24 Ciocci, 15 Rodriguez, 18 Raterink, 27 Liteta, 31 Mendi, 38 Sulev, 40 Malfitano). All.: Pisacane.

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: 9' pt Moreo (R), 6' e 9' st Caracciolo, 21' st Pavoletti. Angoli: 5-1 per il Cagliari. Recupero: 6' e 5'. Espulsi: Durosinmi al 36' pt, Obert al 35' st. Ammoniti: Ze' Pedro, Obert (2), Aebischer. Zappa. Spettatori: 9749.

LE PAROLE DI PISACANE

Molto amareggiato il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, dopo la sconfitta di Pisa: "Da gennaio è la terza volta che perdiamo nello stesso modo senza mettere in campo quell'atteggiamento che serve per non fare queste figure. Ora voglio rivedere la partita e analizzarla bene, prima di dare giudizi affrettati".

Ma l'umore è sotto le scarpe perché i rossoblù hanno sprecato una sorta di match point nela lotta salvezza: "La brutta prestazione è anche colpa mia, non solo dei giocatori - ha sottolineato l'allenatore sardo -, anche se non ci sta girando bene nulla perché, dopo essere andati sotto con un calcio di rigore, abbiamo colpito una traversa clamorosa che avrebbe potuto indirizzare diversamente il match".

Tuttavia, ha ammesso Pisacane, "abbiamo giocato male e non lo nascondiamo ma siamo un gruppo e siamo sempre tutti responsabili sia nelle sconfitte che nelle vittorie".