Grande impresa per Maddalena Spanu, giovane e promettente atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, che ha conquistato la vittoria nella seconda tappa della World Cup del circuito WingFoil Racing, andata in scena in Svizzera. Sul podio, accanto alla velista sarda, sono salite Kristyna Chalupnikova dalla Repubblica Ceca, seconda, e l’italiana Marta Monge, terza.

La competizione si è svolta nelle acque di Silvaplana, incastonata tra le montagne dell’Engadina, e ha visto impegnate le atlete per cinque giornate intense: tre di qualificazioni, una di finali e l’ultima dedicata alla Medal Race. Le condizioni meteorologiche hanno rappresentato un vero banco di prova: vento leggerissimo e continui cambi di direzione hanno reso ogni prova una sfida tecnica e mentale.

Nonostante queste difficoltà, Maddalena Spanu ha dimostrato una grande solidità. Sempre in testa alla classifica, ha saputo alternare undici vittorie parziali su diciotto prove a momenti più complessi, in cui le condizioni del vento l’hanno messa a dura prova. La determinazione dell’atleta di Young Azzurra ha però avuto la meglio, consentendole l’accesso diretto alla Medal Race, come previsto dal regolamento per chi guida la classifica al termine delle qualificazioni.

Nel formato della Medal Race, a chi accede direttamente basta una sola vittoria per ottenere il primo posto assoluto. Spanu ha chiuso seconda nella prima prova, ma non ha lasciato nulla al caso nella seconda, tagliando per prima il traguardo e sigillando così il suo successo finale.

"È stato un evento molto complicato, le condizioni meteo hanno messo a dura prova tutte le partecipanti e anche me – commenta Spanu –. Abbiamo gareggiato con vento leggerissimo e molto variabile, ho anche affrontato una protesta che si è conclusa positivamente per me. Nelle prove disputate con vento leggerissimo, al limite, è stata una sfida mantenere la concentrazione, per via dello stress del momento. Sono felice del risultato, ho dato il massimo, mantenere la testa della classifica e vincere questo evento rappresenta un risultato importante nella mia crescita professionale di atleta".

Il prossimo appuntamento per Maddalena Spanu e le protagoniste del circuito WingFoil Racing è fissato in Turchia, dal 13 al 17 agosto.