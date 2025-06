Decine di incendi su tutto il territorio isolano e operazioni di spegnimento che si protraggono da ieri. Una situazione complicata per la Sardegna nelle ultime 24 ore. Nonostante ciò, la Regione si dice soddisfatta della risposta all’emergenza. Lo ha detto l'assessora dell'Ambiente Rosanna Laconi, a margine della conferenza stampa del progetto europeo Tema, questa mattina a Cagliari. “Ci aspettavamo una giornata del genere perché le temperature e i bollettini lo avevano previsto. Ottantotto incendi, sì, un numero notevole ma questo è il periodo. Che cosa dobbiamo fare? Sempre grande attenzione, perché molti incendi sono colposi”, afferma Laconi.

“Difficile dire se ci sia una regia unica: le indagini sono in corso e naturalmente non possiamo dare risposte in merito in questo momento. La macchina direi che ha risposto assolutamente, sia per lo spegnimento a terra, sia con i mezzi aerei: non siamo al completo in questo momento, ma mano a mano si stanno schierando. Direi che comunque la risposta c'è stata”, sottolinea l'assessora.

Dello stesso avviso il comandante del Corpo forestale, Gianluca Cocco: "La macchina regionale sta rispondendo, effettivamente è stata la prima giornata piena. Stiamo man mano mettendo a punto anche i mezzi aerei che stanno arrivando, saremo a regime più o meno dal primo luglio e anche la macchina statale da luglio si farà trovare pronta. Gli uomini in campo sono già preparati, informati. La giornata di ieri è stata effettivamente molto intensa, ma alla fine siamo riusciti a domare numerosi incendi”.