Non ce l’ha fatta il 61enne di Maracalagonis accoltellato due giorni fa presumibilmente dalla moglie, all’interno della loro abitazione in paese. L’uomo è deceduto questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato in condizioni critiche dal 14 giugno, dopo essere stato ferito con numerosi fendenti all’addome, alla schiena e agli arti.

L’aggressione, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Maracalagonis, coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, era avvenuta durante una violenta lite domestica. L’autrice del gesto, una 54enne casalinga già in cura per patologie psichiatriche, era stata arrestata in flagranza con l’accusa di tentato omicidio. Alla luce del decesso della vittima, la sua posizione si è ora aggravata.

La donna si trova tuttora ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale SS Trinità di Cagliari, dove è piantonata dai Carabinieri in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. L’arma utilizzata, un coltello da cucina, era stata sottoposta a sequestro nell’immediatezza dei fatti.

Proseguono le indagini per ricostruire compiutamente la dinamica dell’accaduto e per accertare eventuali precedenti episodi di violenza all’interno del contesto familiare.