Dopo il caldo quasi estivo registrato negli ultimi giorni, il tempo si prepara a cambiare. A partire dal 1° giugno una serie di perturbazioni porterà condizioni più instabili e un generale abbassamento delle temperature, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, l'arrivo di aria più fresca determinerà un calo termico compreso tra 5 e 7 gradi rispetto ai valori registrati recentemente, riportando le temperature su livelli più vicini alle medie stagionali.

Anche la Sardegna sarà interessata dagli effetti di questo cambiamento. Per mercoledì 3 giugno è previsto un cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nubi alte. Le temperature massime subiranno una diminuzione sensibile, in particolare nelle zone interne dell'isola.

Sul fronte dei venti soffierà un Maestrale moderato, mentre nei giorni successivi continuerà una moderata ventilazione dai quadranti occidentali. Da giovedì il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, mentre per venerdì è atteso un aumento della nuvolosità.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 2 giugno 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso per il passaggio di nubi alte.

Temperature: lieve aumento delle temperature massime.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: mossi lungo le coste occidentali, con moto ondoso in attenuazione.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 3 giugno 2026 - fonte Arpas

Cielo parzialmente nuvoloso per il passaggio di nubi alte.

Temperature: sensibile calo delle temperature massime, specialmente nelle aree interne.

Venti: moderati da Maestrale con locali rinforzi nelle Bocche di Bonifacio, lungo le coste del Sulcis e nel Campidano meridionale.

Mari: localmente agitato il Mare di Sardegna. Molto mossi o mossi gli altri mari.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Nelle giornate di giovedì e venerdì sull'isola persisterà un moderata ventilazione dai quadranti occidentali. Tuttavia, nelle ore pomeridiane le brezze marine porteranno a una rotazione da est o sud-est dei venti lungo le coste orientali e meridionali. Giovedì il cielo sarà in genere poco nuvoloso, con un aumento della nuvolosità atteso per venerdì. Il moto ondoso andrà in progressivo calo nella giornata di giovedì e in ripresa venerdì con mari localmente molto mossi a partire dalla tarda mattinata lungo le coste settentrionali e occidentali dell'isola.