Dopo il via libera unanime del Consiglio comunale arrivato meno di tre anni fa, è tutto pronto per il conferimento della cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri. La cerimonia ufficiale si svolgerà mercoledì 3 giugno, quando il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, consegnerà al tecnico romano la pergamena che lo renderà formalmente cittadino onorario del capoluogo.

Un riconoscimento che celebra il legame costruito negli anni tra Ranieri e la città, oltre ai risultati sportivi ottenuti sulla panchina del Cagliari. Nelle motivazioni si richiama infatti "l'attaccamento e l'amore di Claudio Ranieri alla città che ha sempre considerato come la sua seconda casa: le imprese di mister Ranieri con il Cagliari rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'Isola".

L'allenatore sarà in città già dalla giornata di domani per partecipare all'evento conclusivo della prima tappa cagliaritana della quarta edizione di Ideario Sport - Festival del libro sportivo. L'appuntamento è fissato alle 18.30 a Sa Manifattura, dove verrà presentato il libro Claudio Ranieri in rossoblù: le cinque stagioni del Re Mida, firmato dai giornalisti Bruno Corda e Luca Granella. Insieme al tecnico ripercorreranno le cinque stagioni vissute alla guida del Cagliari e il segno lasciato nella storia del club.