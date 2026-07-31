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Sono oltre 2700 gli emendamenti presentati alla Variazione di bilancio 2026-2028 all'esame del Consiglio regionale della Sardegna. La manovra, dal valore complessivo di circa due miliardi di euro, ha raccolto 2479 proposte di modifica depositate dai consiglieri, a cui si aggiungono circa 260 emendamenti presentati dalla Giunta regionale.
Gli uffici del Consiglio regionale sono ora impegnati nella catalogazione e nell'organizzazione delle proposte di modifica al disegno di legge, composto da 22 articoli. L'esame entrerà nel vivo da martedì prossimo, 4 agosto, quando la terza commissione, quella Bilancio, inizierà la valutazione degli emendamenti a partire dalle 9.
La discussione generale sul disegno di legge n.203/A si è conclusa ieri sera in Aula. Nella mattinata il Consiglio regionale ha votato il passaggio alla fase successiva, ovvero l'esame dei singoli articoli.
Il presidente dell'Assemblea, Comandini, ha quindi convocato la commissione Bilancio per martedì 4 agosto. I lavori del Consiglio regionale riprenderanno invece nel pomeriggio della stessa giornata, alle 15.30.