Sole e temperature in costante aumento caratterizzeranno la fine di luglio e l'inizio di agosto. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la giornata di oggi sarà contraddistinta dal bel tempo su tutta la Penisola, ma il caldo più intenso è atteso nel fine settimana.

"Nella giornata di oggi, ultimo giorno di luglio, il sole splenderà ovunque", afferma Tedici. Da domani, 1° agosto, è invece previsto un ulteriore incremento delle temperature. "Sono previsti valori oltre i 40° che insisteranno almeno fino a lunedì", sottolinea il meteorologo.

Successivamente le massime potrebbero diminuire di uno o due gradi, attestandosi comunque tra i 38 e i 39 gradi. A rendere ancora più pesante la situazione sarà però l'aumento dell'umidità, che farà crescere la sensazione di calore e manterrà elevate anche le temperature notturne.

Le cosiddette notti tropicali, con valori superiori ai 25 gradi, continueranno infatti a interessare molte aree, rendendo difficile trovare sollievo anche dopo il tramonto. Secondo le previsioni, afa e caldo intenso potrebbero protrarsi almeno fino all'8-10 agosto.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 1 agosto 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani.

Temperature in lieve aumento.

Venti deboli o localmente moderati con componente settentrionale; calma notturna.

Mari poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 2 agosto 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani.

Temperature in moderato calo sul settore Est, stazionarie altrove.

Venti deboli con componente settentrionale sul Mar di Sardegna, meridionale altrove; calma notturna.

Mari poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Lunedì e martedì si avrà cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti pomeridiani, temperature in progressivo aumento, venti deboli o localmente moderati da Scirocco, mari poco mossi o mossi.