Una serata di paura lungo la Strada Statale 126 a Guspini: intorno alle 20:40 di oggi, giovedì 27 novembre, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena che ha provocato il ferimento di uno dei conducenti.

Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen Golf guidata da un allevatore 24enne di San Gavino ha impattato contro una Volkswagen Tiguan condotta da un operaio 59enne di Guspini. L’urto ha fatto sì che la Tiguan tamponasse a sua volta una Ford Focus guidata da un 52enne di Fluminimaggiore, che ha riportato lesioni tali da richiedere il trasporto in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Gavino.

La viabilità lungo la SS126 ha subito rallentamenti per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle stazioni di Pabillonis e San Gavino, che hanno raccolto le informazioni necessarie alla ricostruzione dell’incidente.