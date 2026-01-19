"I sogni nel cassetto? Salvarsi con un allenatore e una squadra giovani. E inaugurare entro cinque anni il nuovo stadio Gigi Riva". Sono le speranze del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, confessate in un'intervista a "La Politica del Pallone" su Radio Rai GR Parlamento.

Proprio a Riva è dedicata la storica vittoria di sabato notte con la Juventus: "Fa piacere - ha detto Giulini - anche perché capitata proprio nella settimana della ricorrenza della sua scomparsa. Ma Gigi, tutti ricordiamo i suoi no alla Juve, ci accompagna sempre. L'ultima telefonata sportiva fu quella a Ranieri prima di Cagliari-Bari. Una vittoria che vale doppio. Con tanti cerotti: da tanti mesi, senza lamentarci, facciamo a meno di giocatori esperti e importanti come Belotti. E poi Deiola, Folorunsho e Felici. Anche Mina quest'anno ha più problemi fisici rispetto alle altre stagioni. Per non parlare dell'ultimo infortunio di Zappa, 200 partite con noi".

Kilicsoy? "Un talento - ha garantito il presidente rossoblù - se dovesse continuare così ad aprile discuteremo senz'altro l'opzione riscatto. È uno dei tre talenti turchi del 2005 insieme a Yildiz e Arda Guler. Ho visto che ha parlato a lungo con Yildiz: gli auguro di diventare forte come il bianconero".

Di Caprile, Giulini ha parlato come di un "atleta e ragazzo eccezionale, già leader nello spogliatoio. Ha avuto molte richieste ma ha scelto di rimanere a Cagliari e spero, salva la possibilità di una chiamata con una squadra che faccia le Coppe, che possa rimanere con noi anche il prossimo campionato".

A proposito di portieri Giulini ha ricordato il suo passato da estremo difensore nelle giovanili del Milan: "Mi presero dopo una grande partita contro di loro quando giocavo nell'Orione, era la squadra degli olandesi, a volte mi allenavo con Rossi, Taibi e Pazzagli. Galliani quando mi vede mi dice sempre: tu eri dei nostri".

Pisacane, ha poi aggiunto il presidente del club sardo, "ha fatto un bel percorso in questi anni - ha detto Giulini - è andato anche a vedere come si lavora alla Red Bull, apprende molto velocemente e migliora di mese in mese".

Il Var? "Ero favorevole ma ora ho qualche dubbio: abbiamo arbitri bravissimi, devono essere centrali in campo. Accettiamo di più l'errore dell'arbitro rispetto a quello del Var: ora nessuno si prende più responsabilità".

Sabato c'è la delicata partita contro la Fiorentina. "Commisso un grande uomo e il Viola park è il centro sportivo più bello d'Europa. Un abbraccio alla famiglia e al popolo viola, con la Fiorentina siamo vicini anche per il ricordo di Davide Astori".