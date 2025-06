Gennaro Rino Gattuso è ufficialmente nominato il nuovo allenatore della Nazionale di calcio italiana.

A distanza di quasi vent'anni dalla sua vittoria nel campionato del mondo a Berlino, in quel magico 2006, Gattuso torna ora a far parte della nazionale. Il 47enne di Corigliano Calabro è stato accolto con un caloroso "Bentornato" nel luogo che ha sempre considerato la sua casa. Durante l'indimenticabile notte di Berlino, quando l'Italia di Marcello Lippi si è laureata campione del mondo, Gattuso ha giocato un ruolo fondamentale.

Icona nel calcio italiano, "per lui l'azzurro è come una seconda pelle", ha dichiarato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Un compito impegnativo, quasi una sfida, ma non impossibile considerando le prestazioni finora della Nazionale.

Con una carriera eccezionale da calciatore (simbolo del Milan), dotato di una tenacia, determinazione e uno spirito combattivo che lo hanno reso un punto di riferimento per i suoi compagni. Come allenatore, non ha ottenuto i risultati sperati, ma ora è pronto a tornare in campo per portare la Nazionale italiana ai livelli che merita.