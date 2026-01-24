Il Cagliari sbanca il Franchi di Firenze e ottiene una vittoria importantissima in chiave salvezza: contro la Fiorentina finisce 2-1 per i rossoblù grazie ai gol di Kilicsoy e Palestra.

É stata una partita sostanzialmente comandata dai toscani che hanno mantenuto il pallino del gioco per tutto il match, concedendo però al Cagliari delle ripartenze mortali. In due di queste sono arrivati entrambi i gol del Cagliari, nel primo tempo con Kilicsoy (con deviazione decisiva di Comuzzo) e a inizio ripresa con Palestra. La Fiorentina ha poi attaccato con più veemenza nella seconda parte del secondo tempo trovando la rete dell'1-2 con Brescianini e provando a realizzare il gol del pareggio ma Caprile ha chiuso la saracinesca.

Tre punti veramente fondamentali che proiettano i ragazzi di Pisacane a quota 25 punti, 8 in più della stessa Fiorentina e del Lecce terz'ultimi. La prossima partita casalinga contro il Verona potrebbe addirittura regalare la salvezza al 90% con 4 mesi d'anticipo.

FORMAZIONI E DATI

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens (14' st Harrison); Fagioli; Solomon, Mandragora (1' st Fabbian), Ndour (14' st Brescianini), Gudmundsson; Piccoli. (53 Christensen, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 29 Fortini, 23 Kospo, 6 Ranieri, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 61 Braschi, 62 Balbo). All. Vanoli.

Cagliari (4-5-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto, Obert (35' st Idrissi); Palestra (35' st XZappa), Adopo, Gaetano, Mazzitelli (35' st Prati), Esposito (19' st Sulemana); Kiliçsoy (26' st Borrelli). (12 Sherri, 24 Ciocci, 22 Dossena, 15 Rodriguez, 77 Luvumbo, 21 Cavuoti, 30 Pavoletti, 37 Trepy). All. Pisacane.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Reti: pt 31' Kiliçsoy; st 2' Palestra, 29' Brescianini Angoli: 6-4 per la Fiorentina.

Recupero: 1', 7'.

Ammoniti: Pongracic, Ze Pedro, Comuzzo per gioco falloso, Mina per comportamento non regolamentare Recupero: 1', 7'.

Spettatori: 20.456, incasso 439.625 euro.