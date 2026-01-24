La Sartiglia deve continuare a svolgersi garantendo la sicurezza, ma senza sacrificare la sua essenza storica e identitaria. È questa la linea che il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, porterà alla prossima riunione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dedicata all’organizzazione della Sartiglia 2026.

«La Sartiglia si deve correre salvaguardando la sicurezza, rispettando la tradizione. È lo stesso Decreto Abodi che fornisce gli elementi utili a garantire lo svolgimento della manifestazione senza stravolgerne il valore estetico, rituale e identitario. Le caratteristiche culturali che da 6 secoli rendono unica questa manifestazione non possono essere compresse o compromesse da regole che non sono compatibili con la natura stessa di un evento che è un patrimonio culturale immateriale unanimemente riconosciuto».

La posizione dell’amministrazione comunale si fonda anche sul parere dello studio legale Porcu-Barberio, incaricato dal sindaco, che richiama il testo dello stesso decreto. In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 stabilisce che le manifestazioni soggette alla normativa «sono autorizzate dall'autorità competente anche tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali».

Secondo il primo cittadino, l’obbligo di protezioni come giubbini e caschi avrebbe ricadute significative sull’evento: «È evidente che l'impiego di adeguate protezioni capo e corpo, giubbini e caschi, condizionerebbe l'utilizzo di costumi, maschere e copricapo che sono elementi essenziali della manifestazione», con effetti ancora più penalizzanti per la figura di Su Componidori. Un condizionamento che non sarebbe solo estetico, ma inciderebbe anche sulla possibilità di eseguire correttamente movimenti ed evoluzioni della Corsa alla Stella e della Corsa delle Pariglie.

Il parere legale, sottolinea Sanna, rafforza la tesi del Comune: se il decreto impone di «tenere conto» delle tradizioni locali, la stessa autorità competente può individuare modalità applicative della norma più coerenti con la specificità della Sartiglia, assicurando al tempo stesso adeguati livelli di sicurezza.