Momenti di forte apprensione nella notte nel Logudoro, dove dodici persone, tra cui una neonata, sono rimaste isolate in una frazione di Ozieri a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua provocato dallo straripamento del Riu Mannu.

Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con squadre di soccorritori acquatici e sommozzatori. Utilizzando gommoni, i soccorritori sono riusciti a raggiungere le abitazioni coinvolte e a mettere in salvo tutte le persone, riportando la situazione in sicurezza.

Le piogge persistono in diverse zone della Sardegna, determinando un aumento dei livelli dei fiumi che causano il riempimento continuo dei bacini artificiali e situazioni critiche in diversi bacini dell'Isola.

La Protezione civile sta monitorando attentamente la situazione delle dighe e ha già effettuato interventi in vari comuni per affrontare le criticità emerse nelle ultime tre ore. In particolare, la strada litoranea Bosa Marina - Turas è sotto stretta osservazione per il rischio frana, con il tratto tra S'Istagnone e il bivio per Magomadas chiuso dal giorno precedente.



Nel frattempo, la statale 128 nel Sassarese è stata interrotta a causa dell'esondazione del fiume Bettule tra Ozieri e Ittireddu. Altri disagi si riscontrano nel nord Sardegna, con la chiusura della provinciale 112 al km 3,200 tra Bolotana e la statale 131 a causa di una frana. Anche la provinciale 17 è stata bloccata da detriti tra Bolotana e la statale 131, mentre nella zona di Sassari una corsia della provinciale 69 (Baraz-Palmadula) è stata ostruita da detriti.



Ulteriori problematiche si verificano con una frana sulla provinciale 43 a Bonorva e con interruzioni di corrente elettrica all'azienda agricola in località S. Aliderru, a Cardedu e a Burcei. A Ozieri, la statale 199 è stata allagata tra Ozieri e Oschiri, e il rio Mannu ha esondato a ponte Fraigas vicino al passaggio a livello. Anche a Solarussa si registra l'esondazione del fiume Tirso nel tratto Solarussa-Simaxis sulla provinciale 15 in località Ponte 'e ferru. Infine, a Gesturi, nel Medio Campidano, un grosso masso è finito sulla strada comunale.