Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio, un avviso di allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico, valido dalle ore 14:00 della giornata odierna fino alle ore 15:00 di domani, lunedì 16 febbraio, nelle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro, dove sono previste condizioni meteorologiche che potrebbero determinare innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua e criticità localizzate.

Prosegue, inoltre, sino alle ore 15:00 di domani, l’allerta per rischio idraulico sul Campidano e sul territorio di Cagliari: l’avviso odierno della Protezione civile regionale è di codice giallo, per criticità ordinaria.

Resta confermato invece sino alle ore 21 di oggi, domenica 15, l'avviso di condimeteo avverse per vento e mareggiate, con l'invito alle cittadine e ai cittadini di prestare particolare attenzione alle zone alberate, anche lungo le strade, e alle aree costiere più esposte al vento e dove si prevedono mareggiate.

In via precauzionale e a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare (vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l'area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

L'allerta si inserisce in una fase di instabilità che sta interessando la Sardegna, con precipitazioni diffuse e localmente intense. In particolare, i bacini fluviali delle aree interne e centro-occidentali dell’Isola potrebbero risentire dell’accumulo delle piogge nelle prossime ore.

Le autorità raccomandano alla popolazione di evitare di sostare nei pressi di argini e corsi d’acqua; non attraversare strade allagate; prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e dei Comuni interessati.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 15 febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso. Deboli precipitazioni isolate sul settore occidentali dalla nottata.

Venti: moderati o forti, localmente di burrasca, da Nord-Ovest. Generale attenuazione dalla serata.

Mari: molto agitati i bacini occidentali e meridionali, molto mossi o localmente agitati i restanti bacini. Mareggiate sulle coste esposte. Attenuazione dalla serata.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso. Isolate deboli precipitazioni isolate sul settore occidentale nelle prime ore della giornata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in moderato aumento.

Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest, in rinforzo dalle ore centrali, localmente fino a burrasca lungo crinali e coste settentrionali e orientali.

Mari: molto mossi o agitati.

Previsioni per la giornata di martedì 17 febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata, poco nuvoloso nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione.

Venti: moderati o localmente forti da Nord-Ovest, con rinforzi fino a burrasca lungo i crinali e le coste settentrionali e orientali. Attenuazione a partire dal pomeriggio.

Mari: agitati, localmente molto agitato il bacino nord-occidentale; attenuazione nella seconda parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì il cielo sarà generalmente poco nuvoloso con aumento della copertura dalle ore centrali del giorno seguente, associato a probabili precipitazioni serali sul settore occidentale. Le temperature minime non subiranno variazioni di rilievo mercoledì e aumenteranno il giorno seguente; le massime saranno in aumento il primo giorno e caleranno il successivo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi. I mari saranno molto mossi, tendenti a un incremento del moto ondoso nei bacini occidentali a partire dalla serata di giovedì.