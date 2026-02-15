A Padova, la Polizia ha arrestato un giovane marocchino di 22 anni con la pesante accusa di aver maltrattato la sua ex compagna con violenza fisica e minacce.

L'uomo, secondo quanto riporta Tg Com 24, avrebbe colpito la donna con schiaffi e pugni, arrivando anche a minacciarla con un coltello sotto il pretesto di recuperare alcuni suoi effetti personali.

Già denunciato in passato per comportamenti simili, è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e portato in carcere. La vittima, una donna di 48 anni, è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 20 giorni.



L'aggressione, avvenuta il pomeriggio di martedì 10 febbraio, è stata resa nota dalla Questura di Padova. La donna aveva già segnalato episodi simili avvenuti in precedenza nello stesso appartamento, che sono oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Padova.

Dopo l'ultimo attacco, ha chiesto aiuto alla squadra mobile della Polizia che ha intercettato i due vicino al loro domicilio, dove la vittima si era rifugiata dopo la fuga. Nonostante i segni evidenti di violenza sul volto della donna, il giovane ha cercato di negare le accuse. Arrestato e condotto in questura, il gip ha convalidato l'arresto imponendo il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati.

Il questore Marco Odorisio ha attivato l'Ufficio Immigrazione per avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno.