Un riconoscimento prestigioso per Fabio Pisacane. L’allenatore del Cagliari Calcio è stato scelto come vincitore della “Briglia d’oro 2026”, premio assegnato ogni anno dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio al tecnico che si distingue non soltanto per i risultati sportivi ottenuti, ma anche per la capacità di guidare e gestire il gruppo squadra.

Nelle motivazioni del premio viene sottolineato il lavoro svolto dal tecnico rossoblù nell’ultima stagione: “Con passione, competenza e grande dedizione ha guidato il Cagliari ad una straordinaria salvezza nel campionato di Serie A. Oltre alle ottime e già conosciute capacità tecniche, ha sempre mostrato un lato umano di innegabile valore, affrontando a testa altissima ogni complicata sfida che la vita gli ha posto davanti come ostacolo”.

La consegna del riconoscimento, arrivato alla 33ª edizione, è in programma il prossimo 12 giugno a Siena. Nel corso degli anni la “Briglia d’oro” è stata assegnata a numerosi allenatori di primo piano del calcio italiano, tra cui Carlo Ancelotti.

Tra i tecnici presenti nell’albo d’oro figurano Nicola, Baroni, Calzona, Sacchi, Tudor, Dionisi, Semplici, Ballardini, Ranieri, Di Francesco, Pioli, Zeman, Montella, Allegri, Rossi, Ventura, Gasperini, Cuccureddu, Beretta, Ulivieri, Spalletti e Papadopulo.