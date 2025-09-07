Primo quarto di grande intensità e fisicità, la Dinamo parte forte e il pubblico di casa ruggisce, la squadra di Massimo Bulleri dimostra subito carattere, +6 dopo un frenetico primo quarto.

La seconda frazione mette in evidenza ulteriormente quanto visto in quella precedente, grande fisicità e lotta su tutti i palloni da parte di entrambe le squadre, chi ha mostrato i muscoli fino ad ora sono McGlynn e Johnson rispettivamente 9 e 7 punti nella prima metà dell’incontro quanto la loro squadra è avanti 38-29.

Terzo quarto dove nuovamente si mette in mostra la concretezza di McGlynn unita alle pericolose incursioni di Buie, ma dall’altra parte non sono certo da meno, nonostante siamo a inizio stagione i tedeschi sembrano una macchina bel oliata.

Punteggio ancora in bilico quando mancano soltanto gli ultimi 10 minuti di gioco 57-54 in favore dei sassaresi.

L’ultimo quarto di gara è un’altalena di emozioni importanti i punti di Johnson e Beliauskas della Dinamo, però in quest’ultimo frangente su tutti si mettono in mostra Justinian Jessup e Mayes del Bayern con una serie di triple che bloccano l’ultimo quarto sul 77 pari.

Sono serviti 5 minuti aggiuntivi per decretare la seconda finalista della quindicesima edizione del City of Cagliari, nonostante il grandissimo sostegno del pubblico e la grinta messa dai giocatori in campo la Dinamo si dovrà accontentare di giocarsi il terzo posto contro Gran Canaria perché in finale ci va il Bayern che, dopo un finale al cardiopalma, conquista la vittoria per 86-89 grazie e soprattutto ai 21 punti di Justinian Jessup.

I bavaresi si giocheranno la vittoria del torneo con l’Olimpia Milano domenica 7 settembre alle 20:30.