EA7 Emporio Armani Milano-CB Dreamland Gran Canaria apre la quindicesima edizione del torneo City of Cagliari che parte con il commovente abbraccio da parte del pubblico Cagliaritano per la recente scomparsa di Giorgio Armani, Patron dell’omonima squadra milanese.

Scoccate le 18 il cordoglio lascia lo spazio allo sport, Gran canaria parte subito forte e si trova sopra di 7 punti dopo poco più di 2 minuti. Nonostante la partenza complicata il primo quarto termina con un equilibrato 20-19 anche grazie a un brillante Brown.

Il secondo quarto inizia lì dove lo avevamo lasciato, Milano spinge e vede questa volta Shields e Bolmaro farsi vedere, 15 punti per loro nella seconda frazione, dominata in larga parte dall’Olimpia. Arrivati a metà partita il punteggio dice 49-37 per i Lombardi.

La terza frazione di gioco segue la falsa riga della precedente, la superiorità dei milanesi si fa sentire e quando il cronometro segna 10 alla fine la formazione di Ettore Messina si trova a gestire un vantaggio di 24 punti.

Ultima frazione di gioco che vede Gran Canaria provarci, ma il vantaggio accumulato in precedenza sommato alla superiorità dell’Olimpia, più evidente a tratti e meno in altri, li ha portati a guadagnarsi l’accesso alla finale.

Milano trionfa contro Gran Canaria per 91-64 e attende la fine del match successivo per conoscere il nome della sua avversaria.