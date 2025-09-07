Non aveva nemmeno 30 anni e se n’è andato all’improvviso, lasciando sgomento il mondo delle giostre e chi lo conosceva. Enrico Duville era un volto amato nei luna park: con i giochi che gestiva, dedicati soprattutto ai più piccoli, sapeva regalare sorrisi e spensieratezza.

A Sestu, dove aveva molti amici, la notizia della sua morte ha lasciato un vuoto profondo. «Riposa in pace Duville Enrico, sarai nei nostri cuori tra amici e giostre sempre con noi», recita uno dei messaggi di addio apparsi sui social.

Commoventi anche le parole della compagna, madre della loro bambina: «Ovunque tu sia vita mia io sarò lì con te, non ci sono parole. Non me ne capacito». E ancora: «Mi hai spezzato in mille pezzi amore mio, torna da noi».

Il funerale si terrà oggi, domenica 7 settembre. Sarà l’occasione per stringersi attorno ai familiari e dare l’ultimo saluto a un giovane che, con la sua energia e la sua simpatia, ha reso più leggere le giornate di tanti.