Incidente stradale a Donori nel pomeriggio di ieri, 6 settembre. I Vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti dopo che un uomo, al volante della sua auto, è uscito di strada lungo via Beccia, precipitando in una scarpata.

Il conducente, rimasto ferito, è stato raggiunto e stabilizzato grazie al lavoro congiunto del personale dei Vigili del fuoco e dei sanitari presenti sul posto. Per riportarlo in sicurezza sulla carreggiata è stato necessario l’impiego delle tecniche Speleo Alpino Fluviali (Saf), utilizzate nelle operazioni di soccorso in ambienti complessi e difficili da raggiungere.

Una volta risalito in strada, l’uomo è stato affidato alle cure mediche per i successivi accertamenti.