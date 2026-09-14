Il calciatore del Cagliari Daniel Maldini ha pubblicato su Instagram il referto sui test tossicologici dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto a Milano alle 5 di domenica mattina. Gli esami privati sono stati effettuati da un centro medico cagliaritano accreditato dal sistema sanitario regionale.

I controlli sulle sostanze - come emerge dal referto - verificate (amfetamine, cocaina, marijuana, metadone, metamfetamine, ecstasy, oppiacei e buprenorfina) hanno dato tutte esito negativo.

Si tratta dei test effettuati direttamente dal giocatore e rilanciati anche dal Cagliari in una nota, mentre si attendono ancora - e arriveranno nei prossimi giorni - gli esiti dei controlli disposti dalla polizia locale di Milano subito dopo l'incidente stradale che ha visto coinvolto Maldini nella notte tra sabato e domenica.

A difendere Maldini anche il suo agente Beppe Riso: “Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza ma ci sono ca**ate e ca**te. Bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoloni che si fanno. Serve essere più attenti e rispettosi. Si cerca sempre la notizia d’impatto a livello mediatico per metterlo in difficoltà. Daniel è uno dei pochi talenti veri che abbiamo”.