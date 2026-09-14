Nicola Vargas è il nuovo direttore sanitario della Asl Ogliastra. Il dottor Vargas subentra ad Alessandro Baccoli, a cui vanno i ringraziamenti dell’Azienda e i migliori auguri per il futuro professionale. Baccoli, infatti, è stato nominato nuovo direttore del Distretto sociosanitario di Sanluri, nella Asl del Medio Campidano.

«L’arrivo del dottor Nicola Vargas rappresenta una risorsa importante per la Asl Ogliastra – spiega Andrea Fabbo, direttore generale dell’azienda sociosanitaria ogliastrina – La sua esperienza e le solide competenze, sia sul piano clinico sia su quello organizzativo e gestionale, saranno preziose per affrontare le sfide che attendono la nostra Azienda. Desidero inoltre ringraziare il dottor Alessandro Baccoli per l’impegno e il lavoro svolto, augurandogli ogni soddisfazione per il suo nuovo incarico».

«La mia esperienza alla Asl Ogliastra è stata molto intensa – spiega Alessandro Baccoli – in questi mesi di lavoro abbiamo ottenuto importanti risultati, come la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Lanusei e le Case di Comunità di Jerzu e Lanusei. Il nuovo incarico che vado ad assumere nella Asl del Medio Campidano mi impegnerà nel governo delle attività sanitarie territoriali. Ringrazio la Direzione generale della Asl Ogliastra e tutto lo staff dirigenziale, la segreteria, la direzione del presidio ospedaliero e del Distretto, auspicando che possano esserci in futuro nuove opportunità di collaborazione».

Nicola Vargas, classe 1964, medico-chirurgo originario di Aversa, in provincia di Caserta, vanta oltre 25 anni di esperienza nel Servizio sanitario nazionale, con una particolare esperienza nell’ambito della geriatria, della medicina interna e della medicina d’urgenza. Possiede una doppia specializzazione in Geriatria e in Anestesia e Rianimazione, oltre a un Master di II livello in Management delle aziende sanitarie. Prima del suo approdo alla Asl Ogliastra ha ricoperto l’incarico di direttore della Uoc di Geriatria presso l’Aorn “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Il percorso professionale del neodirettore è stato caratterizzato soprattutto dall’integrazione tra ospedale e territorio, in particolare attraverso la creazione di percorsi di cura dedicati ai pazienti più anziani.

Nicola Vargas entra a far parte della Direzione strategica della Asl Ogliastra, che comprende il direttore generale Andrea Fabbo, il direttore amministrativo, Stefania Ferrari e la direttrice dei servizi sociosanitari, Lorena Paola Urrai.