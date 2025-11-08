La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di criticità valido dalle 14:00 dell’8 novembre alle 14:59 del 9 novembre 2025, che interessa diverse zone della Sardegna. È stato dichiarato codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e per temporali nelle aree di Iglesiente e Campidano, mentre sulle zone di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso l’allerta è di colore giallo.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle strutture territoriali. In caso di temporali, si raccomanda di restare nelle abitazioni, salire ai piani superiori se ci si trova in locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di necessità e mantenersi aggiornati sull’evoluzione dei fenomeni. È vietato attraversare torrenti in piena, sostare vicino a ponti o argini, così come transitare in sottopassi.

Tutte le informazioni dettagliate e i documenti ufficiali relativi all’avviso di criticità possono essere consultati sul sito del Centro Funzionale al link www.sardegnaambiente.it. La Protezione civile sottolinea l’importanza di una condotta prudente per ridurre i rischi legati a eventi meteorologici intensi e proteggere la sicurezza delle persone e dei beni.