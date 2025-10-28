Non ha tardato ad arrivare la risposta di Tommaso Giulini a Jerry Cardinale, proprietario americano del Milan, che in una lunga intervista concessa al podcast 'The Varsity' ha parlato, fra le altre cose, del calcio italiano e dell'appetibilità della Serie A.

“La Serie A è la Lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali perché i distributori vogliono solo 'il meglio', da cui nasce il fenomeno della Superlega”, ha detto.

Questo il passo che ha scatenato la reazione del presidente rossoblù: “Negli Stati Uniti nessuno vuole vedere Cagliari-Lecce, e questo è un problema”.

Così, Giulini, ha prontamente ribattuto: "Caro Cardinale, facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in USA forse tifa più Cagliari che Milan...".