Una cavalcata trionfale al primo anno in Serie D. Il Monastir dopo una stagione strepitosa compie l'impresa battendo il Trastevere nella finale playoff e viene inserito nella graduatoria per gli eventuali ripescaggi in Serie C. Un traguardo storico per la società isolana, frutto di programmazione e competenza.

I ragazzi di mister Angheleddu avevano chiuso la regular season al terzo posto, alle spalle di Scafatese e, appunto, Trastevere. La sfida più importante con la compagine laziale ha però visto trionfare la formazione sarda, contro ogni pronostico. Una grande soddisfazione per società e tifosi, che adesso sognano il professionismo.

Ma le immagini più belle arrivano dall'aeroporto di Roma-Fiumicino: un pianoforte, un gruppo di amici e una canzone da condividere. Sui social il bellissimo momento viene raccontato da un video che parla più di ogni risultato o classifica. La forza del gruppo che trionfa su tutto, la passione che batte nei cuori: il successo più bello.