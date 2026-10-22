Yael Trepy vede sempre più vicino il ritorno in campo. L’attaccante francese del Cagliari ha completato per la prima volta un’intera seduta di allenamento insieme ai compagni, un segnale importante nel percorso di recupero iniziato dopo il grave incidente in piscina dello scorso agosto a Baja Sardinia, quando era finito in coma farmacologico dopo aver rischiato di annegare.

Il rientro procede a ritmi sostenuti. Dopo le dimissioni dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il giocatore si era trasferito in Trentino per affrontare la riabilitazione. Successivamente era tornato al centro sportivo di Assemini, dove aveva ripreso gradualmente il lavoro, aumentando progressivamente i carichi fino a raggiungere il gruppo per l’intera seduta.

Le condizioni fisiche mostrate in questa fase sono incoraggianti e, almeno teoricamente, potrebbe aprirsi anche la possibilità di una convocazione per la sfida di sabato contro il Bologna. Lo staff rossoblù, tuttavia, non intende correre rischi né anticipare i tempi di un recupero che resta delicato.

Prima di rivederlo in Serie A, l’ipotesi è quella di consentirgli di ritrovare il ritmo partita attraverso qualche presenza con la Primavera. Un passaggio graduale, per accompagnare Trepy verso il ritorno alle competizioni dopo quanto accaduto in estate.