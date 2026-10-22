Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Matteo Ambu, il militare sardo di 46 anni che ha perso la vita mercoledì mattina, 21 ottobre, in un drammatico incidente stradale a Jesolo, in provincia di Venezia.

"Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del 1° Graduato dell’Esercito Matteo Ambu, deceduto a seguito di un tragico incidente nei pressi di Jesolo (VE), mentre si recava al lavoro", ha dichiarato Crosetto. "A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell'Esercito".

Ambu, originario di Cagliari e cresciuto a Pirri, viveva a Cavallino-Treporti, in Veneto, ed era diretto a Padova, dove prestava servizio nell’Esercito. Era sposato e padre di due figli.

La tragedia si è consumata intorno alle 6 in via Roma Destra, mentre il militare percorreva in auto il tragitto verso il lavoro. Un platano, probabilmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è crollato sulla vettura, sfondando la parte dell’abitacolo in corrispondenza del posto di guida. L’auto avrebbe poi proseguito la propria corsa, finendo contro un altro albero. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 46enne non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause del cedimento. L’albero è stato rimosso e posto sotto sequestro nell’ambito delle verifiche disposte per fare luce sulla tragedia.