Esordio in casa contro la Fiorentina, poi subito la sfida in trasferta con i campioni d’Italia del Napoli. A seguire, un nuovo match alla Domus contro il Parma. È iniziata ufficialmente la stagione 2025-26 del Cagliari con la pubblicazione del calendario di Serie A.

«Un calendario ben distribuito», lo definisce il direttore sportivo Nereo Bonato, che sottolinea: «A differenza dello scorso anno per noi ci sarà un'alternanza più netta tra gare in casa e in trasferta e le sfide alle big del campionato non saranno concentrate tutte negli stessi periodi. L’inizio non sarà però semplice».

Le soste per le Nazionali saranno quattro (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo), mentre la stagione si chiuderà il 24 maggio con il Milan a San Siro.

Ma l’attesa ora è tutta per la nuova guida tecnica. Dopo l’addio di Nicola, la panchina resta vacante e il Cagliari sembra orientato su due nomi: Paolo Vanoli e Fabio Pisacane. Il primo, appena sostituito dal Torino, era già stato nel mirino del club la scorsa estate. Reduce dalla promozione con il Venezia, Vanoli aveva scelto i granata, portandoli a centro classifica. Ma ora piace anche al Parma.

L’alternativa è Pisacane, trionfatore con la Primavera in Coppa Italia e già in panchina in B nel breve interregno tra Liverani e Ranieri, quando vinse 2-0 contro il Cosenza.

Scelta imminente, anche per pianificare la questione riscatti: Caprile, Piccoli e Adopo potrebbero costare 24 milioni. Portiere e attaccante verso la conferma. Per il centrocampista si valuterà.