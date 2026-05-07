Si avvicina per il Cagliari la sfida di sabato pomeriggio contro l’Udinese, con diversi dubbi ancora aperti soprattutto nel reparto offensivo e a centrocampo.

In attacco il principale ballottaggio riguarda il ruolo accanto a Esposito: al momento il favorito sembra Mendy, autore di una doppietta contro l’Atalanta. Tuttavia, nell’ultima gara contro il Bologna, il tecnico Fabio Pisacane aveva invece scelto Folorunsho, soluzione che resta ancora sul tavolo. Considerata la necessità di conquistare almeno un punto per la matematica salvezza, non è escluso che il tecnico possa optare per un assetto più offensivo.

Le alternative in avanti sono però ridotte: restano infatti indisponibili Pavoletti e Borrelli, mentre le altre opzioni sono rappresentate da Belotti, ancora in cerca di una condizione ottimale dopo il lungo infortunio, Kilicsoy, sparito dai radar nelle ultime settimane, Trepy e Albarracin.

Situazione complicata anche a centrocampo. Liteta è fermo per un problema ai flessori, mentre Deiola e Mazzitelli stanno proseguendo il lavoro differenziato. Un segnale leggermente più incoraggiante arriva proprio da Mazzitelli, che potrebbe rientrare in gruppo già nella seduta di domani, anche se non sarebbe comunque al meglio per la sfida contro l’Udinese. In mezzo al campo, quindi, Pisacane dovrebbe affidarsi al terzetto Adopo-Gaetano-Sulemana, con la possibilità di spostare Folorunsho in posizione più arretrata per dare una soluzione in più.

In difesa, invece, è tornato ad allenarsi regolarmente Rodriguez. Accanto a Zé Pedro e Mina, però, dovrebbe essere confermato Dossena, a completare il reparto arretrato.