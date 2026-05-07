Proseguono senza sosta le ricerche nella zona montana attorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove si concentra il dispositivo messo in campo per rintracciare una donna, Sonia Bottichiari, e i suoi due figli di 14 e 16 anni, scomparsi da circa tre settimane insieme ai loro quattro cani.

Il caso riguarda una famiglia residente a Piacenza, della quale non si hanno più notizie dal 20 aprile. L’ultima traccia utile alle indagini è stata registrata proprio nell’area montana friulana, dove il segnale del cellulare della donna è stato agganciato per l’ultima volta.

Nella giornata di ieri, inoltre, è stata rinvenuta l’auto della famiglia in via Monte Grappa, elemento che ha ulteriormente concentrato le operazioni nella zona del ritrovamento.

Per coordinare le attività, la Prefettura di Udine ha istituito un posto di comando avanzato, da cui vengono gestite le operazioni di ricerca che coinvolgono un ampio dispiegamento di forze. Sul territorio operano i carabinieri, i vigili del fuoco con squadre a terra e unità con droni, oltre all’elicottero del reparto volo di Venezia.

Alle ricerche partecipano anche i volontari della Protezione civile e le squadre del Soccorso alpino, impegnati nel perlustrare un’area particolarmente impervia e vasta, resa ancora più complessa dalla natura del territorio montano.