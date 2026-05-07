Momenti di tensione questo pomeriggio nella base di Shama, in Libano, sede del contingente italiano del settore Ovest della missione UNIFIL, dove è caduto un razzo la cui provenienza è ancora in fase di accertamento.

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, non ci sono feriti tra il personale italiano presente nella base. L’esplosione ha provocato soltanto lievi danni a un mezzo militare.

Sono tuttora in corso le verifiche per chiarire l’origine del razzo e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il ministro della Difesa Guido Crosetto segue costantemente l’evoluzione della situazione ed è in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, il comandante del Covi e il comandante del contingente italiano impegnato nell’area.

L’episodio si inserisce nel quadro di forte tensione che continua a interessare il Libano meridionale, dove operano i militari italiani impegnati nella missione delle Nazioni Unite.