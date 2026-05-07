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Nuovo riconoscimento internazionale per l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Durante la European Stroke Organisation Conference in corso a Maastricht, la Stroke Unit dell’ospedale ha ricevuto l’Eso Angels Diamond Award, il più importante premio europeo dedicato ai centri specializzati nella cura dell’ictus cerebrale.
La struttura, coordinata da Jessica Moller e inserita nella Neurologia diretta da Giovanni Cossu, ha ottenuto nel 2025 tre riconoscimenti Diamond nell’ambito del programma Angels promosso dalla European Stroke Organisation.
Il premio viene assegnato alle Stroke Unit che garantiscono elevati standard nella gestione dell’ictus, dalla rapidità di intervento all’appropriatezza delle cure, fino al rispetto delle linee guida internazionali e all’efficacia dei percorsi assistenziali.
Il riconoscimento valorizza il lavoro integrato di medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari coinvolti nell’intero percorso di cura, dall’emergenza alla riabilitazione, oltre alla collaborazione tra Neurologia, Radiologia, Neuroradiologia, Pronto soccorso, Rianimazione, Fisiatria e sistema 118.
“Questo premio è motivo di orgoglio per tutta la nostra Azienda e per il sistema sanitario Sardegna”, commenta il direttore generale Maurizio Marcias.