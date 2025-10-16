Paura oggi intorno alle 12:30 in via Unità d’Italia, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un appartamento.

Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas GPL, che ha poi provocato un incendio localizzato nella cucina dell’abitazione.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, che ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Sorso, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi per accertare le cause dell’accaduto.