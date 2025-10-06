PHOTO
Distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro per Yerry Mina. Il difensore del Cagliari è uscito per infortunio al 20' della sfida contro l'Udinese ieri.
Il verdetto degli accertamenti medici eseguiti oggi hanno evidenziato il problema. Il centrale, che non è partito per gli impegni con la Nazionale colombiana, inizierà a Cagliari le terapie per recuperare dall'infortunio.
Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club. Tempi di recupero stimati in circa due settimane. E' dunque a forte rischio la presenza del difensore per la gara del 18 ottobre, dopo la sosta, alla Unipol Domus contro il Bologna.