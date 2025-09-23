Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso oggi, martedì 23 settembre, un avviso di allerta per rischio idrogeologico per temporali su diverse aree dell'Isola, in vigore dalle ore 14:00 alle ore 23:59 di oggi con codice giallo (criticità ordinaria). Tra le zone coinvolte vi sono l'Iglesiente, il Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura.

Si raccomanda alla popolazione di rimanere nelle proprie abitazioni durante i temporali, soprattutto se collocate in locali seminterrati o al piano terra. È consigliabile inoltre spostarsi ai piani superiori, limitare gli spostamenti in auto solo in casi di emergenza, rimanere aggiornati sull'evoluzione della situazione e seguire le indicazioni delle autorità locali di protezione civile. È anche vietato attraversare torrenti in piena a piedi o con qualsiasi mezzo, sostare vicino a ponti o argini di corsi d'acqua e attraversare sottopassi.

Fino a mezzanotte di oggi, anche il territorio di Cagliari sarà soggetto a un'allerta codice giallo per rischio temporali, a eccezione della zona Logudoro.

Per garantire ulteriormente la sicurezza pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha identificato le vie di Pirri dove è preferibile evitare di parcheggiare e ha individuato un'area di sosta sicura presso la Piscina Comunale di Terramaini in via Pisano.