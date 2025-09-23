PHOTO
Il Cagliari sfida il Frosinone nel turno preliminare di Coppa Italia. I rossoblù scenderanno in campo alle 17, la vincente sfiderà il Napoli.
Ampio turn over da parte di Pisacane dopo la bella vittoria in rimonta contro il Lecce in campionato. Queste le scelte del tecnico: Ciocci-Zappa-Zé Pedro-Luperto-Idrissi-Rog-Mazzitelli-Cavuoti-Gaetano-Borrelli-Kiliksoy.
Una sfida importante, soprattutto per testare la condizione di tanti volti nuovi, su tutti il talentuoso Kiliksoy, attaccante di ottime prospettive arrivato dal Besiktas. Intoccabile Luperto dietro, opportunità anche per Borrelli davanti.
La mediana del tutto inedita e in porta spazio al giovane secondo portiere.