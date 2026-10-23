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Elia Caprile, portiere del Cagliari, è diventato anche cittadino albanese. Il decreto che sancisce il rilascio della cittadinanza è stato pubblicato oggi. Alla base della procedura c'è il legame familiare con la compagna, di nazionalità albanese.
La novità apre una serie di interrogativi sulla possibilità che l'estremo difensore rossoblù possa eventualmente vestire la maglia della nazionale albanese, oggi guidata da Rolando Maran, ex allenatore del Cagliari.
Caprile è già stato convocato dalla Nazionale italiana, senza però scendere in campo. Una circostanza che alimenta le ipotesi su un possibile futuro internazionale con l'Albania, ma la situazione dovrà essere valutata alla luce dei regolamenti Fifa e dei requisiti previsti per il cambio di federazione.
Il portiere, secondo quanto riportato, ha sempre avuto come obiettivo quello di continuare il proprio percorso con la maglia azzurra. Le prestazioni offerte in questo avvio di campionato potrebbero aiutarlo a coltivare questa ambizione.
Nell'ultima lista dei convocati del commissario tecnico Roberto Mancini, tuttavia, il nome di Caprile non figurava. Il portiere del Cagliari continua a lavorare con la speranza di convincere il ct e conquistare una nuova opportunità con la Nazionale italiana.