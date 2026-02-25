Ottime notizie dall'infermeria per Fabio Pisacane: dopo due mesi ai box il tecnico rossoblu è pronto a riabbracciare Michael Folorunsho. Secondo il Corriere dello Sport il centrocampista italiano è da considerarsi recuperato: ieri ha svolto tutto il lavoro insieme al gruppo e punta alla convocazione per il Parma.

La prossima settimana, ancora secondo il Corriere, dovrebbe riaggregarsi anche Alessandro Deiola, sulla via del recupero completo. Novità importanti dunque, se si tiene conto anche delle assenze a centrocampo di Mazzitelli e Gaetano.

Già nello scontro salvezza Folorunsho potrebbe quindi mettere minuti nelle gambe e dare il proprio apporto alla squadra, portando muscoli e peso offensivo dalla metacampo in poi.