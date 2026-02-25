Nel pomeriggio di oggi si è concluso con successo il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino in imminente pericolo di vita, trasferito da Alghero all’Ospedale Maria Vittoria di Torino. L’operazione è stata attivata dalla Prefettura di Sassari tramite la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Dopo aver completato tutte le procedure necessarie, il piccolo paziente, proveniente dall’U.O. di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, è stato imbarcato sul Gulfstream G650 insieme alla madre e a un’equipe medica. L’aereo è decollato dall’aeroporto di Alghero e, una volta giunto a Torino, il bambino è stato affidato a un’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale per il ricovero.

Questo intervento rappresenta uno dei compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare a favore della collettività, dimostrando prontezza e coordinamento nelle emergenze sanitarie.