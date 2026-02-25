“L'elastico che sta tenendo uniti la presidente Todde e il Partito Democratico si sta rompendo”. E' il commento di Fausto Piga, vice capogruppo Fdi alla notizia dell'assenza in Giunta degli assessori Pd, Emanuele Cani, responsabile dell’industria, Giuseppe Meloni vicepresidente della giunta e responsabile del Bilancio e Rossana Laconi, assessora all’Ambiente.



“Se prima gli strappi politici era tenuti a stento fra le quattro mura e smentiti da frasi di circostanza, ora la crisi nel campo largo è plateale – prosegue Piga -. Il campo largo è diventato un campo di battaglia, una guerra senza esclusione di colpi tra PD e 5S che sta martoriando la Sardegna con ritardi, caos istituzionale e pressappochismo, si torni al voto”.



“La legislatura è a bivio – conclude il meloniano – la sensazione è che non sarà il caso decadenza a mandare a casa la Todde, ma la sua stessa maggioranza”.