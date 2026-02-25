PHOTO
Un’aggressione ai danni di una troupe televisiva si sarebbe verificata questo pomeriggio a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis, in via Ogliastra. Coinvolti il giornalista e il cameraman della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal coro”, impegnati in alcune riprese all’interno di una palazzina occupata abusivamente, già teatro dell’omicidio di un anziano nel 2023.
Secondo una prima ricostruzione, i due operatori sarebbero stati avvicinati da alcune persone che vivono nell’edificio. Dopo un acceso confronto verbale, la situazione sarebbe degenerata fino al contatto fisico.
Sul luogo dell’episodio sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.