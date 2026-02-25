Sono state pubblicate le principali delibere adottate oggi dalla giunta guidata da Alessandra Todde. Eccole di seguito:

Agricoltura: 100mila euro per le fiere zootecniche

Su proposta dell’assessore Francesco Agus, l’esecutivo ha autorizzato lo stanziamento di 100mila euro per il 2026 a favore dei Comuni di Arborea, Macomer e Ozieri, destinati all’organizzazione e alla partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche zootecniche.

La somma sarà ripartita in parti uguali (33.333,33 euro ciascuno) per:

la fiera degli ovini di Macomer;

la fiera dei bovini da carne di Ozieri;

la fiera dei bovini da latte di Arborea.

L’obiettivo è sostenere un comparto strategico per l’economia regionale, valorizzando appuntamenti che rappresentano vetrine importanti per allevatori e operatori del settore.

Sanità: aree alla ASL 5 e fondi per la disabilità

Sul fronte sanitario, la Giunta ha approvato la rettifica della DGR n. 10/21 del 16 marzo 2023, disponendo il trasferimento urgente alla ASL 5 di Oristano di tre aree edificabili nei Comuni di Terralba, Oristano e Ales.

Le aree, inizialmente inserite nel patrimonio disponibile della ex ATS, vengono ora imputate al patrimonio indisponibile per consentire la realizzazione di opere già finanziate: una Casa della Salute, l’ampliamento dell’Hospice e un nuovo Poliambulatorio.

Aggiornate inoltre le Linee di indirizzo regionali per la gestione dei sinistri da responsabilità sanitaria, alla luce della riforma del Sistema sanitario regionale (L.R. 24/2020, aggiornata dalla L.R. 8/2025). L’intervento punta a uniformare le procedure, migliorare la valutazione dei sinistri e rafforzare sicurezza delle cure e prevenzione del contenzioso.

Sempre in ambito sociale, via libera a un contributo complessivo di 300mila euro per il triennio 2026-2028 (100mila euro annui) a favore delle federazioni FAND e FISH Sardegna. Le risorse saranno ripartite in parti uguali, con 50mila euro all’anno per ciascuna federazione, a sostegno delle attività istituzionali nel campo della disabilità.

Trasporti: approvato il Piano Strategico ARST 2026-2028

Su proposta dell’assessora Barbara Manca, la Giunta ha approvato il Piano Strategico 2026-2028 di ARST S.p.A..

Il documento traccia le linee di sviluppo dell’azienda nel prossimo triennio, con un forte orientamento alla transizione ecologica: previsto il rinnovo della flotta con mezzi alimentati da carburanti alternativi ai fossili e l’introduzione di autobus elettrici per i servizi urbani.

Tra gli interventi qualificanti anche la riqualificazione e l’ammodernamento di stazioni, sedi e depositi aziendali, con l’obiettivo di migliorare decoro e comfort per passeggeri e personale, attraverso il potenziamento di aree di riposo, spogliatoi e uffici tecnici.

Il Piano si inserisce nel quadro delle sfide poste dal Piano Regionale dei Trasporti, con l’intento di rafforzare le connessioni su tutto il territorio e integrare l’offerta per gli spostamenti quotidiani con quella verso i siti turistici costieri e storico-archeologici dell’interno dell’Isola.