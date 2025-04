Il Cagliari in trasferta a Verona scende in campo per un importante scontro salvezza. Scaligeri e sardi, separati da due punti (32 per il Verona e 30 per il Cagliari), puntano entrambi al successo per allontanare quasi definitivamente la zona retrocessione.

Una sfida che vale tanto, dunque. I rossoblù sono attualmente a +5 su Venezia ed Empoli rispettivamente terzultimo e penultimo: tornare in Sardegna con tre punti significherebbe affrontare le prossime quattro sfide con un margine di otto punti sulle inseguitrici.

Due assenze pesantissime per Davide Nicola che dovrà fare a meno di Piccoli (squalificato) e Mina (infortunato), forse i due principali leader della stagione rossoblù. Servirà uno sforzo doppio, dunque, per fare risultato in trasferta. Dal 1' potrebbe rivedersi quindi Pavoletti, mentre in difesa toccherà a Palomino. Il fischio d'inizio questa sera alle 20:45.