I carabinieri di Masullas hanno notificato un "Daspo Willy" a un 57enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, che per due anni avrà il divieto di stazionare o avvicinarsi ai locali pubblici del paese. Il provvedimento, emesso dal Questore, nasce da un episodio avvenuto il 19 gennaio scorso all'interno di un bar: l'uomo avrebbe aggredito brutalmente un altro avventore, fermandosi solo all'arrivo dei militari.

Secondo quanto riferito dall'Arma, il 57enne "ha evidenziato particolare gravità non solo per l'aggressione in se stessa, ma anche per aver infierito con pugni e calci sulla vittima nonostante questa fosse già riversa a terra".

A inchiodarlo sono state le testimonianze raccolte sul posto e le immagini del sistema di videosorveglianza del locale, che hanno ripreso tutte le fasi dell'aggressione.

Oltre al Daspo di due anni, lo scorso 15 febbraio per l'uomo sono scattati anche gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.