Un tragico omicidio è avvenuto questa mattina a Mondragone, in provincia di Caserta, poco prima di mezzogiorno. Luigi Magrino, un commerciante residente a Cellole, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nella sua auto, ferma presso una stazione di servizio lungo la statale Domiziana. L'aggressore (si presume un imprenditore locale titolare di un mobilificio) ha fatto fuoco davanti agli occhi di altri clienti e del gestore del distributore, prima di allontanarsi.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti prontamente, fermando l'uomo poco dopo l'accaduto. L'omicidio sembra essere il culmine di un litigio legato a precedenti contrasti economici tra le due parti. Gli inquirenti stanno ora cercando di determinare se l'incontro al distributore fosse casuale o se fosse stato fissato intenzionalmente. Sul posto sono stati effettuati i rilievi del caso, e le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero fornire elementi cruciali per ricostruire la dinamica dell'omicidio.

Magrino era noto nella comunità locale. Il suo corpo è stato trovato nell'abitacolo del suo suv bianco, ancora sotto gli erogatori di carburante. Al momento, l'aggressore è in stato di fermo e sottoposto a interrogatorio presso la caserma dei carabinieri. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente le circostanze dell'omicidio e per raccogliere eventuali testimonianze che possano aiutare a ricostruire l'intera vicenda.