La città di Oristano si prepara a festeggiare Alessia Orro, campionessa sarda di pallavolo, che domani riceverà un riconoscimento dall’assessora regionale alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo, Ilaria Portas. La premiazione si svolgerà al Palasport di Sa Rodia subito dopo la semifinale delle 17.30, che vedrà la nuova squadra della palleggiatrice, il Fenerbahce Istanbul, affrontare le greche del Panionios Atene.
La giocatrice oristanese è stata incoronata miglior atleta ai recenti Mondiali di volley femminile, conquistati dall’Italia in Thailandia, un trionfo che l’ha proiettata definitivamente nell’élite internazionale della disciplina.
L’occasione si inserisce nel calendario del 3° Torneo internazionale di pallavolo femminile “Sardegna Volleyball Challenge”, iniziato oggi al Palazzetto di Sa Rodia e che si concluderà il 27 settembre. L’evento richiama squadre di livello internazionale, offrendo agli appassionati l’opportunità di vedere da vicino grandi protagoniste della pallavolo europea.